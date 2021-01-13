شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 125 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات بالبدرشين ورصد 167 حالة إشغال بالدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت حملة بمركز ومدينة البدرشين بتحرير عدد 125 محضر غرامة فورية بالتنسيق مع مركز شرطة البدرشين للمواطنين غير ملتزمين بارتداء الكمامات في وسائل المواصلات.

يأتي هذا تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء وبناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات وفي حي الدقي تم رفع الاكشاك المخالفة ورصد 167 حالة إشغال للمحال بشوارع الدقي.

وذلك من خلال التواجد الميداني بحي الدقي على مدار الساعة لتحقيق الانضباط حيث قام اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي بحملة تفتيش على رخص المحلات ومراجعه الاعلانات واشتراطات الترخيص ورفع كافة الاشغالات للمحلات المخالفة والأكشاك وذلك في شارع التحرير بالكامل شارع الدقي وشارع مصدق ومحي الدين ابو العز وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي.