شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: حملات بالحوامدية لرفع القمامة من المقالب والاشغالات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مركز ومدينة الحوامدية، برفع مستوى النظافة والاستمرار في أعمال النظافة والتجميل والتطوير للارتقاء بالمظهر الحضاري اللائق.

حيث تم رفع مخلفات القمامه من مقلب البن ومقلب السنتر ومقلب البن بطريق مصر اسيوط ومن مدخل الشيخ عتمان 1 و 2 و3 ومقلب اسامة ابو زيد ومقلب منطقة أبو غياض بشارع جانبية البدرشين ومقلب الطوفاشة بشارع جانبية البدرشين ومقلب مجمع المدارس بعرب الساحة .

وقص وتقليم الاشجار بطريق مصر اسيوط .وتصليح ماسورة مياة بشارع الرشاح بمنطقة العطور وتطهيرغرف التفتيش بترعة الحوامدية بقرية أم خنان.

واستكمال اعمال سور العبارة بتركيب انترلوك ودهان السور.

كما شن المركز حملات علي الباعة الجائلين لرفع اشغالات المحال التجارية والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية .

وأسفرت الحملة عن رفع ٨١ حالة اشغالات من المقاهي والمطاعم والمحال التجارية، وتم إيداع المضبوطات بمخازن المدينة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.