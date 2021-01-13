شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 100 إشغال وسياره لبيع لحوم فاسدة بحي شمال الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي شمال الجيزة حملات إشغالات بشوارع العامل الأول ومدينة التحرير وترعة السواحل وطريق البراجيل تم فيها رفع 100 حاله إشغال وإزالة 6 أكشاك بأرض مطار إمبابة بشارع 2 لعدم تشغيله وتجديد ترخيصه.

وقام الحي بوضع طبقة اسفلتية لترميم موقع حفر الكهرباء بشارع النيل وموقع حفر توصيل الصرف الصحي والمياه لوحدة المرور بشارع المحطة، كما ضبط عدد 3 مقهى بشارع بشتيل وشارع الأقصر وأرض الجمعية تقدم الشيشة للمواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم ضبط سيارة بيع لحوم ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم التوجه لمحل الشكوي من خلال لجنه مشتركة مع الطب البيطري وتم ضبط السياره وبفحص اللحوم تبين أنها غير صالحه.

وتم التحفظ على المضبوطات وعرض صاحبها على النيابه العامة والتحفظ على السياره بمخازن الحي لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنه وذلك بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.