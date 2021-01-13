شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: «تكافل وكرامة» انعكست بشكل واضح على حال المواطن البسيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عماد الصديق، الخبير الاقتصادي، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل يُعد توجهًا استراتيجيًا لدى القيادة السياسية، ظهرت معالمه من خلال العديد من الإجراءات العملية التي وجه السيسي باتخاذها، وقام بمتابعة تنفيذها بنفسه.

وقال «الصديق»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «همزة وصل»، المذاع عبر فضائية «النيل للأخبار»، إن المتابع لتنفيذ مبادرات تكافل وكرامة، و«100 مليون صحة»، و«حياة كريمة»، ودعم ذوي الإعاقة، ومئات القرى التي تم إعمارها، وإمدادها بالمرافق، سيجد أنها جميعا لعب دورًا حيويًا وبشكل إيجابي في حياة محدودي الدخل، موضحًا أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ساعد العديد من الفئات المستحقة لهذا الدعم على مواجهة أعباء الحياة، خاصة مع ظهور جائحة كورونا التي أوقفت مظاهر الحياة في جميع دول العالم.

وأضاف الخبير الاقتصادي عماد الصديق، أن الرئيس السيسي نجح في إرضاء المئات من أصحاب المعاشات من خلال حل مشكلاتهم بعدما واجهوا أزمات كبيرة، دون مساعدة من أي جهة، حتى قام السيسي بحل جميع هذه الأزمات، بدءًا من تحريك الحد الأدنى للمعاشات التي كانت مع تولي الرئيس في حدود 90 جنيه أو 100 جنيه، حتى وصلت خلال الـ6 سنوات الماضية إلى ما يقارب الـ1000 جنيه، بتكلفة عالية للغاية على ميزانية الدولة.

وشدد على أن مبادرة «تكافل وكرامة» انعكست بشكل واضح على حال المواطن البسيط، حيث استفاد منها الملايين منهم بشكل حقيقي، موضحًا أنه لولا وجود هذا الدعم الذي قدمته الدولة كأولوية لظلت هذه الفئات تعاني معاناة شديدة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه مصر والعالم كله.