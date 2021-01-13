مصطفى بكري: مصر لن تكون عزبة لحزب سياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، على توجيه التحية للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق، على ما قدمه خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وقال بكري إن: "عبدالعال رجل وطني دافع عن الوطن وثوابت الوطن، ودافع عن مجلس النواب وأعضائه".

وأضاف أن مجلس النواب هو برلمان مصر، ولا يجوز لأحد أن يعبث به، وهو برلمان يقدم صورة حضارية لكل العالم.

وتابع بكري: "مصر لم ولن تكون عزبة لأحد، سواء حزب أو قيادة سياسية"، مشيرا إلى أنه يقدر الزملاء في كل الأحزاب، لكن يجب أن يكون الجميع على قلب رجل واحد، محملا رئيس المجلس أمانة أن يحمي الرأي والرأي الأخر.