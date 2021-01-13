لـ"تجاوزه في حق ريهام سعيد".. قرار عاجل من "الإعلاميين" ضد سيد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارًا بمنع الإعلامي سيد علي من الظهور على أي وسيلة إعلامية لحين انتهاء التحقيق معه في الشكوى المقدمة من الإعلامية ريهام سعيد، والتي اتهمته بالتجاوز في حقها.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان اليوم الثلاثاء، إنه بفحص الشكوى ومشاهده الفيديوهات وجدنا أن "علي" خالف ميثاق الشرف الإعلامي في مبادئه العامة مادة (٨) احترام الإعلامي لواجباته وحقوق الزمالة المهنية، كما خالف الميثاق في باب الواجبات في المادة السابعة والتي تنص على عدم انتهاك حرمة الحياه الخاصة والعائلية والمواطنين كافة.

وأوضح النقيب أن سيد علي خالف مدونة السلوك المهني في المادة التاسعة التي نصت على الالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية وبعدم استخدام مساحات لنشر أو أوقات العرض في طرح خلافات شخصية أو معارك ومصالح خاصة.

ولفت إلى انتهاء تصريح مزاولة المهنة الخاص بسيد علي في 14 سبتمبر وهو غير مقنن لأوضاعه مع النقابة.

كانت الإعلامية ريهام سعيد تقدمت بشكوى رسمية لنقابه الإعلاميين ضد سيد على، مقدم برنامج «حضرة المواطن» بقناة «الحدث اليوم»، حيث قالت الشاكية إنها فوجئت بسيد على يخرج في برنامجه على شاشة الحدث اليوم ويوجه عبارات تعد سبا وقذفا وطعنا في الأعراض وتهديدا ووعيدًا لها.

وتضمنت الشكوى تناول الحياة الشخصية لريهام سعيد، وادعي أنها كانت مخطوبة لجواهرجي وطلبت منه نشر المشاكل في جريدة الأهرام؛ لأنه كان مسؤولا بالجريدة، وأرفقت cd مدمجًا تؤكد صحة كلامها، إضافة إلى العديد من المخالفات والعبارات في حلقات سابقة ولاحقة دأب فيها على توجيه الإهانات المستمرة، ومنها مثلا آخر فيديو مرفق مع الشكوى قال نصًا: "إن هناك بنت اسمها ريهام سعيد بما يعد إهانة لشخصها، وقرر أنه يعرف الكثير من الأسرار عنها لو ظهرت لسببت فضائح للشاكية".

وأكدت ريهام في شكواها أن هذا قليل من كثير فعله سيد علي في برنامجه ضدها.

واختتمت ريهام سعيد شكواها قائلة إن ما بدر من المشكو في حقه يعد جريمة تعاقب عليها المادة 308 من قانون العقوبات والمادة 171 والمواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 من قانون العقوبات، إضافة إلى أن هذه تعتبر مخالفات صريحة من الناحية المهنية وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.