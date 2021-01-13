شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع قاعات أفراح في أبو النمرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة بحملة غلق وتشميع ورفع محتويات القاعات المتواجدة بطريق المريوطيه بعد رصد شكاوي المواطنين من عدم التزام القاعات بالإجراءات الاحترازية وتم إيداع المضبوطات بمخازن المدينة.

جاءت الحملات بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لتنفيذ لقرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحت إشراف السيد محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس.

وفي جنوب الجيزة، تم تطهير شبكه الصرف الصحي بشارع المأمون من شارع المحطه وجارى استكمال الاعمال بالتنسيق مع إدارة المرافق بالحى والصرف الصحي.