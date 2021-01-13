شكرا لقرائتكم خبر عن حملات إشغالات وتحرير محاضر لإهدار ورش المياه في العجوزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام حى العجوزة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين المتسببين في اهدار المياة واتلاف الاسفلت بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.
حيث تم ضبط غسل سيارات بشارع جامعة الدول العربية وشهاب والجزائر ورش مياة بشارع محمود بدر الدين ترسانة وازالة بروز مخالف في ١٤ شارع الهادى.
وتم شن حملات اشغالات صباحية ومسائية في قطاع عجوزة ١ و٢ وارض اللواء وشن حملات نظافة وكنس وتجريد ورفع مخلفات في شارع عبدالحميد سليمان ومحمد عبدالقوى احمد من شارع شهاب وميدان الحجاز.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
150,753
-
تعافي
119,212
-
وفيات
8,249