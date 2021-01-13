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حملات إشغالات وتحرير محاضر لإهدار ورش المياه في العجوزة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام حى العجوزة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين المتسببين في اهدار المياة واتلاف الاسفلت بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.

حيث تم ضبط غسل سيارات بشارع جامعة الدول العربية وشهاب والجزائر ورش مياة بشارع محمود بدر الدين ترسانة وازالة بروز مخالف في ١٤ شارع الهادى.

وتم شن حملات اشغالات صباحية ومسائية في قطاع عجوزة ١ و٢ وارض اللواء وشن حملات نظافة وكنس وتجريد ورفع مخلفات في شارع عبدالحميد سليمان ومحمد عبدالقوى احمد من شارع شهاب وميدان الحجاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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