شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء بديوان عام المحافظة، اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالى، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الهيئة الاقتصادية ومحافظة بورسعيد في عدد من المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التطور الملحوظ التي تشهده ميناء بورسعيد خلال الفترة الحالية والذى يساهم في دعم الاقتصاد بشكل كبير. لاسيما بان المحافظة يوجد بها مينائين وهم غرب وشرق بورسعيد.

من جانبه، قدم اللواء محمد برايا الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه الكامل لمشروعات ميناء بورسعيد وأن بورسعيد تشهد طفرة حقيقية مؤكدا على دعمه لكافة أوجه التعاون مع المحافظة في مختلف المجالات.