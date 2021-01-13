شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 30 «شيشة» داخل مقهى مخالف في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح غلق وتشميع مقهي بشارع المحطة بعد ضبط 30 شيشة في أوقات مواعيد الغلق وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق للحملة.

أكد جاب الله بانه تم ضبط 30 شيش بأحد المقاهي بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بناء عليه تم غلق وتشميع المقهي طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المقاهي والكافيهات والمواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والتباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة الجميع والغلق والتشميع في انتظار المخالفين.