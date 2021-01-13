شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم كنائس مطروح ضد الموجه الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، تطهير الكنائس وتكثيف اعمال التعقيم للاسوق والمواقف ومحطة سكة الحديد وذلك في اطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد جاب الله أنه تم تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بكورونا بمناطق المغاربة والسلام وعلم الروم وذلك بالتنسيق بالطب الوقائي مع مديرية الصحة.

وأكد مواصلة حملات رش المبيدات بسيارات الضباب ليلا بشوارع الاحياء السكنية والعزب بالإضافة إلى رش مقالب القمامة في الفترة المسائية.

وأوضح رئيس المدينة مواصلة تكثيف نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بالقري والنجوع التابعة للمركز ووضع ملصقات توضح خطورة انتشار الفيروس في الموجة الثانية وطرق الوقاية من كوفيد 19 والتأكيد على ارتداء الكمامات والتباعد بشكل دائم.