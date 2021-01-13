شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يستقبل مدير برنامج الغذاء العالمي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح منستجاب هايلى مدير برنامج الاغذية العالمى في مصر والوفد المرافق بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ومديرى المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، حيث وجه محافظ مطروح الشكر على إهتمام برنامج الأغذية العالمى بمحافظة مطروح، والمساهمة في المشروعات التنموية والمشاركة المجتمعية، بأهدافها الإنسانية والتنموية للإرتقاء بالمواطن وتوفير حياة كريمه له ،مع أهميتها الإقتصادية والإجتماعية لمواطنى مطروح خاصة في أقصى التجمعات الصحراوية.

كما تم استعراض جهود برنامج الاغذية العالمى خاصة العامين الاخيرين 2019 /2020 في عدة قطاعات تنموية هامة.. كان أهمها مشروعات في قطاع التعليم، حيث تم صيانة عدد 85 مدرسة بواقع 203 فصل من مدارس التعليم المجتمعي بمراكزمرسى مطروح والضبعة وبراني والنجيله، وكذلك تطوير 8 مدارس من التعليم المجتمعي، أو تسليم عدد 1008 كارت ذكي أو مساعدات ووجبات غذائية لأولياء أمور وطلاب التعليم المجتمعي، وتدريب المعلمين، وكذلك تدريب وتأهيل عدد من 24 من موظفى قطاع الزارعة و750 سيدة من أمهات طلاب التعليم المجتمعي على ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة وعمل مشروعات صغيره على أرض الواقع.

كما تم استعراض عدد من مطالب المحافظة ودعوة برنامج الغذاء العلامى لاستكمالها ومنها التوسع في دعم مدارس التعليم المجتمعى التي كانت في النجيلة فقط لتضم برانى والسلوم، والتوسع في برنامج ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة لزيادة عدد السيدات المستفيدات من المشروع، ودعم الجمعيات الزراعية التي تهدف إلى التنمية الريفية مما يعود على توفير الفرص للمرآة والشباب والتمكين الاقتصادى لهم، ومطلب الرى بالمساهمة في اقامة مزيد من خزانات تجميع مياه الامطار بسعة 1000 متر مكعب للخزان، ودعم احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة كأجهزة تعويضية واطراف صناعية وحضانات وغيرها بلإضافة إلى دعم مركز اخر لعلاج الادمان ،بالاضافة إلى دعم برامج الانشطة الاقتصادية والبرامج التوعوية التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى بمطروح كبرامج (موردة – منصة وغيرها).