شكرا لقرائتكم خبر عن متحف العاصمة يستقبل مخطوطات عقود بيع وتخصيص أراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والأثار، الثلاثاء، على هامش جولة دخالد العناني بمتحف العاصمة الإدارية ،أن المتحف استقبل خلال الأيام القليلة الماضية عددا من القطع الأثرية، منها مخطوطات لعقود بيع وتخصيص أراضي من بينها عقد مكتوب بماء الذهب يرجع لعصر أسرة محمد على، ومخطوط من العصر القبطي يصور القديس مارمرقس مؤسس الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وكرسي مصحف مصنوع من الخشب لأحد زوجات الخديوي إسماعيل، بالإضافة إلى مصحف مزين، ومقلمه مصنوعة من الفضة مرصعة بالأحجار الكريمة ترجع إلى عصر أسرة محمد على.

ومتحف عواصم مصر يروي تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها ٩ عواصم هي منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، هذا بالإضافة إلى عرض مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة في كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، وأدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

أما القسم الثاني من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصري القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو التي تم اكتشافها عام ٢٠١٨ بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى قاعة للمومياوات والتوابيت وفتارين تحتوي على الأواني الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكي الطقوس الدينية في مصر القديمة.

ويتضمن العرض المتحفي، استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث تم تزويد قاعات العرض بشاشات تعرض فيلم بانورامي تفاعلي «المالتى ميديا» لعرض التاريخ صوتا وصورة، وعرض توضيحي لشكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة، وطبيعة العمارة السكينة والمباني الدينية بها وأشهر معالمها، لتضيف لمسة إبداعية جديدة، تجذب الزائرين.