شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 29 قضية تموينية في حملات على أسواق أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان، حملاتها اليومية لضبط الأسواق، حيث تمكنت الحملة، من ضبط 29 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط قضية سلع منتهية الصلاحية و4 قضايا مخالفات لمخابز بلدية، و2 قضايا لاستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض الذي خصصت له، و5 قضايا بيع بأعلى من السعر الرسمي، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية.