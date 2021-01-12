شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بقرى المركز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجّه إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، بتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمركز.
وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بالنجوع، تابعت أعمال تركيب محول كهرباء قدرة 500 ك ف أ لتعزيز قدرة الكهرباء بالقرية، واستبدال 10كم أسلاك كهرباء قديمة بأسلاك معزولة، وزرع عدد 50 عامود إنارة بمنطقة المستشفى الجديدة، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.
وأوضح أن قرية كومير جاري تمهيد وتوسعة طريق حاجر كومير المؤدي إلى عزبة الكوباني وجبانة المسلمين بترعة ناصر وذلك استعدادا لرصفه بطول 1500م وعرض 8 م وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.
في السياق ذاته، تتابع الأجهزة التنفيذية بقرية الشغب أعمال زرع وتركيب 150 عامود إنارة لتدعيم المناطق الأكثر احتياجاً وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.
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