شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بقرى المركز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، بتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمركز.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بالنجوع، تابعت أعمال تركيب محول كهرباء قدرة 500 ك ف أ لتعزيز قدرة الكهرباء بالقرية، واستبدال 10كم أسلاك كهرباء قديمة بأسلاك معزولة، وزرع عدد 50 عامود إنارة بمنطقة المستشفى الجديدة، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

وأوضح أن قرية كومير جاري تمهيد وتوسعة طريق حاجر كومير المؤدي إلى عزبة الكوباني وجبانة المسلمين بترعة ناصر وذلك استعدادا لرصفه بطول 1500م وعرض 8 م وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

في السياق ذاته، تتابع الأجهزة التنفيذية بقرية الشغب أعمال زرع وتركيب 150 عامود إنارة لتدعيم المناطق الأكثر احتياجاً وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.