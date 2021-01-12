شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تبث فيلم «رحلة سائح في مصر» على شاشات مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة السياحة والآثار، الثلاثاء، إنه في إطار استضافة مصر للنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري، قامت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني بعرض الفيلم الترويجي الخاص بالبطولة على شاشات العرض الموجودة بصالات مطار القاهرة الدولي وذلك للترويج للبطولة وكذلك المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.

من جانبها، أوضحت نسرين عثمانلي، مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، أن الفيلم الترويجي للبطولة يعرض بالتبادل مع الفيلم الدعائي «رحلة سائح في مصر» والذي أطلقته وزارة السياحة والاثار في آخر يونيو الماضي للترويج للسياحة قبيل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر في أول يوليو الماضي، والذي بدأ عرضه على شاشات العرض الموجودة بمطار القاهرة الدولي منذ سبتمبر 2020.

تجدر الاشارة إلى أن هذه البطولة تعد أكبر حدث رياضي يشهده العالم خلال الفترة المقبلة، بمشاركة 32 دولة، وكانت قد اُقيمت مراسم سحب قرعة هذه النسخة من البطولة في شهر سبتمبر الماضي.