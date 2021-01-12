شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلاميين»: منع سيد علي من الظهور.. وإحالته للتحقيق لانتهاك حرمة الحياة الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعده، القرار رقم ٥ الذي يقضي بمنع سيد على من الظهور على أي وسيله اعلاميه لحين انتهاء التحقيق معه، حيث إنه بفحص الشكوى ومشاهدة الفيديوهات وجدنا المذكور قد خالف ميثاق الشرف الإعلامي في مبادئه العامه مادة ( ٨ ) احترام الاعلامي لواجباته وحقوق الزمالة المهنية.

وذكر بيان للنقابة الثلاثاء، أنه «خالف الميثاق في باب الواجبات في المادة السابعه والتي تنص على عدم انتهاك حرمة الحياه الخاصه والعائلية والمواطنين كافة».

وأضاف أنه «خالف مدونة السلوك المهني في المادة التاسعه الالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات اعلاميه وبعدم استخدام مساحات لنشر أو اوقات العرض في طرح خلافات شخصية أو معارك ومصالح خاصة».

وتابع: «هذا بالإضافة إلى أن المشكو في حقه قد انتهي تصريح مزاولة المهنة الخاص به في 14/9/2020 وهو غير مقنن لاوضاعه مع النقابة».