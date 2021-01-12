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غلق 3 منشآت بكورنيش الإسكندرية خالفت إجراءات مواجهة كورونا

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ناصر الشرقاوي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 منشآت بكورنيش الإسكندرية خالفت إجراءات مواجهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، مساء الثلاثاء، حملة مكبرة، على المنشآت والمطاعم والمقاهي، بطريق الكورنيش، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كوفيد – 19».

وشارك في الحملة ممثلين عن كل من «الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي».

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن غلق ٣ منشآت عبارة عن قاعة بروفات وكافتيريا و«كافيه» لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد «يوسف» على أصحاب المحال والمطاعم بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة ،والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صناديق القمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالالتزام بالإجراءات الوقائية ،حفاظا على سلامتهم.

فى حملة مسائية.. غلق ٣ منشأءت بكورنيش الاسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا-صور
فى حملة مسائية.. غلق ٣ منشأءت بكورنيش الاسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا-صور
فى حملة مسائية.. غلق ٣ منشأءت بكورنيش الاسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا-صور
دورة أئمة الأوقاف
فى حملة مسائية.. غلق ٣ منشأءت بكورنيش الاسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا-صور
فى حملة مسائية.. غلق ٣ منشأءت بكورنيش الاسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا-صور
فى حملة مسائية.. غلق ٣ منشأءت بكورنيش الاسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا-صور
فى حملة مسائية.. غلق ٣ منشأءت بكورنيش الاسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا-صور
فى حملة مسائية.. غلق ٣ منشأءت بكورنيش الاسكندرية خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا-صور

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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