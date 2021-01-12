شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة في ضيافة متحف عواصم مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للوقوف على اللمسات والتجهيزات النهائية للأعمال داخل المتحف وفقا لسيناريو العرض المخصص له، تمهيدا للافتتاح الوشيك.

ورافقهم خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ود. على عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، وأعضاء اللجنة، والأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، ود. منى رأفت المشرف العام على المتحف، وقيادات من الوزارة.

وخلال الجولة، وجه وزير السياحة والآثار بعمل بعض التعديلات على أماكن عرض بعض القطع الأثرية لإثراء العرض المتحفي وجعله أكثر جذبا وتشويقا لجمهور الزائرين.

كما وجه بتعديل محتوى بعض اللوحات التفسيرية التي سيتم عرضها ضمن سيناريو العرض .