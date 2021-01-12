شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لأئمة «الأوقاف» لمواجهة ظاهرة «الإلحاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العاملين، خاصة الأئمة والواعظات، للتصدى للظواهر الهدامة، نظمت «الأوقاف» دورة تدريبية حول «الإلحاد ومخاطره» بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.

وفى المحاضرة الأولى، قال الدكتور سامى الشريف، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، إن فكرة الإلحاد موجودة منذ بدء التاريخ، ولكن تكونت كفكرة منظمة فى أوروبا فى العقود الأخيرة، مضيفًا أن الإلحاد هو حالة من الشك يمر بها الإنسان فى كثير من مراحل حياته، وأكد أن الملحدين أصناف شتى، فمنهم من يقوم بإنكار الدين كله (الإله - الأنبياء- الكتب السماوية)، ومنهم من يقوم بالخروج من الدين، وزاد هذا الفكر مع العصر الحديث مع انفتاح الناس على العالم من خلال الوسائل الحديثة.

وأضاف، خلال محاضرة «الإلحاد والإعلام»، أن وسائل التواصل الحديثة والسوشيال ميديا تلعب دوراً كبيراً فى نشر أفكار الملحدين، ويمكن أن نختصر أسباب انتشار الإلحاد فى غياب القدوة الحسنة، وتعرض الشباب فى مراحل تكوينه الفكرى لبعض الكتابات التى تدعو إلى الإلحاد، وكذلك تغلب الشهوات على بعض الشباب واعتبار أن الدين هو المانع عن التمتع بتلك الشهوات، وأيضا انفتاح العالم غير المسبوق وسقوط الحواجز عبر شبكة الإنترنت، والصدمة التى واجهها بعض الشباب المنتسبين للجماعات المتطرفة مع سقوط رموزهم، وانتشار مفاهيم الغلو والتطرف.

وفى المحاضرة الثانية، شدد الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة جامعة الأزهر، على أهمية التنشئة السليمة للطفل، مشيراً إلى أن أحد أسباب الإلحاد البيئة التى نشأ وعاش فيها الملحد.

وأضاف، فى محاضرة «كيف نحاول أن نقف مع المخالف على أرضية متفق عليها»، أن الإلحاد كغيره من الأفكار، يؤمن به ويتبعه نوعان: الأول المحترفون المنظرون الداعون له، وكذلك مجموعة من العوام التى قلدت الفكرة دون قناعة عقلية عندهم، ويجب التفريق بين النوعين، فلا يعامل العامى معاملة الملحد الداعى للباطل الذى يكافح عن الكفر، فلو جلست مع النوع الثانى -الذى هو مقلد- بنية خالصة وعرضت عليه بعض الأدلة لرجع إلى الحق. وأشار إلى العوامل النفسية والشخصية التى منها الإفراط فى تقدير الذات، ومحاولة الشخص إشباع رغبته بالشعور بأنه الأفضل، حيث يجد فى الإلحاد وسيلة لإشباع هذه الرغبة وهمًا وجهلًا، محاولًا إقناع نفسه بأن الإلحاد قمة العبقرية، كذلك الإفراط فى الحرية الفردية إلى درجة التكبر، ورفض مبدأ الأمر والنهى، والرغبة فى التحلل من التكاليف الدينية والقيود الاجتماعية.

ولفت «حسين» إلى أن الحل يكمن فى التعامل مع كل تلك الأسباب ومعالجتها، وتوضيح صحيح الدين ورحمته وسماحته، مع تقديم الأدلة المادية على وجود الله، وهى موجودة ومعروفة، حتى يعالج الفكر الخاطئ بالفكر المستنير وبالإقناع وبالحجج، وليس بالحرب والنبذ.