شكرا لقرائتكم خبر عن سحب مستحضرين لعدم مطابقتهما للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة الدواء المصرية سحب تشغيلتين من مستحضرين لعدم مطابقتهما المواصفات من حيث الخواص الطبيعية والشكل الخارجى، وذلك بناءً على التفتيش الدورى وتحليل معامل الهيئة وتوجه الدولة نحو إحكام الرقابة على سوق الدواء والحفاظ على سلامة ومأمونية وفاعلية وجودة المستحضرات الدوائية.

وقالت الهيئة، فى بيان صادر، الثلاثاء: إنه تم سحب التشغيلة رقم (171117) فقط من مستحضر «ميراج 500 مجم فيال»، الذى يستخدم كمضاد حيوى واسع المفعول لمعالجة الالتهابات الجرثومية التى تصيب البشرة والجلد، والتشغيلة رقم (20072) من مستحضر «سابوكتيك 600 مجم إف سى تى»، الذى يستخدم لمعالجة الأعراض الجانبية الناتجة عن التهاب الأعصاب.