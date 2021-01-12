شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى على «واتساب» تمنع خطرًا وشيكًا في حي غرب المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكّلت الوحدة المحلية لمدينة المنيا فريق عمل من مسئولي حي «غرب المدينة»، بالتعاون مع شركة الكهرباء وقسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمدينة المنيا، للتحقق والتعامل مع شكوى وردت من أهالي الحي عبر جروب على «واتساب» لتلقي شكاوى المواطنين، من خطورة أعمدة إنارة قديمة.

وتوجه فريق العمل رفقة رمضان جمال، رئيس حي غرب مدينة المنيا، وتبين وجود عدد من أعمدة الإنارة القديمة التي تمثل خطرًا على الأهالي، بعضها مائل يوشك على السقوط، خاصة بشارع «مضرب الأرز».

وقال رئيس الحي، رمضان جمال، إنه عقب تكليف الميد محمد صلاح، رئيس المدينة بالتعامل الفوري مع الشكاوي، تبين وجود عدد من الأعمدة ليس لها وظيفة كونها بدون أحمال، منها اعمدة مائلة، مضيفًا أنه تم رفع سبعة أعمدة إنارة، كانت تمثل خطورة، كما تم عمل صيانة لكشافات أعمدة الإنارة.

رفع أعمدة إنارة قديمة تمثل خطر علي أهالي المنيا

رفع أعمدة إنارة قديمة تمثل خطر علي أهالي المنيا

رفع أعمدة إنارة قديمة تمثل خطر علي أهالي المنيا

رفع أعمدة إنارة قديمة تمثل خطر علي أهالي المنيا

رفع أعمدة إنارة قديمة تمثل خطر علي أهالي المنيا

رفع أعمدة إنارة قديمة تمثل خطر علي أهالي المنيا