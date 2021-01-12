شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تستعرض «تطبيقات ذكية» لترشيد المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تشجع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الرى الحديث والتى تُعتبر البديل الفعال للأنظمة التقليدية بالغمر، إذ تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، فضلًا عن صلاحيتها لجميع الأراضى الزراعية القديمة والجديدة.

واستعرض، خلال اجتماعه مع عدد من المهندسين متعددى التخصصات الذين طوروا تطبيقات نظم للرى الذكى؛ تُسهم فى ترشيد المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل، من خلال ربط احتياجات النبات بدرجة رطوبة التربة وعدد من العوامل الأخرى، مثل الملوحة ودرجة الحرارة وغيرها، وتطبيقات الرى الذكى المنفذة فى العديد من الدول، مثل التجارب المنفذة بمشروع مزارع بنجر السكر فى محافظة المنيا، ومزارع النخيل بمنطقة الإحساء فى السعودية، ودراسة مدى إمكانية تطبيقها فى عدد من المناطق الريادية فى مصر، تمهيدًا لتعميمها على نطاق واسع بين المنتفعين وتطبيق النظام الملائم من حيث السعر والتقنية بحسب مساحة المزرعة والإمكانيات المادية والتعليمية بحيث يكون النظام سهل الاستخدام ومناسبًا لجميع المزارعين طبقًا لإمكانياتهم.

يذكر أن الوزارة نجحت فى إنتاج جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية، يُستخدم فى تحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبيّن درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه، ما يساهم فى تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها، وتم لاحقًا تطوير آلية جديدة، تتمثل فى تطوير نظام اتصال يتيح نقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارع من خلال جهاز يقوم بإرسال رسالة عن حالة المياه فى التربة على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع، بما يمكنه من اتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الرى، وقد رُوعى فى تصميم هذا الجهاز صِغَر الحجم وسهولة التركيب وبساطة التشغيل وقلة التكلفة.