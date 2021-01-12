شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: الرئيس السيسي «صانع النهضة المصرية الحديثة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب الجديد: «نعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن نقف خلف القيادة السياسية لتحقيق التنمية للشعب المصري العظيم».

وتابع في خطاب له، مساء الثلاثاء: «مجلس النواب لديه مهام عدة لإنجازها، الرئيس السيسي صانع النهضة المصرية الحديثة».

وانتخب النائب محمد أبوالعينين، وكيلا ثانيا لمجلس النواب الجديد خلال الجلسة الافتتاحية، الثلاثاء، حيث حصل على 412 صوتا.

كما حصل النائب أحمد سعد الدين على 485 صوتا وانتخب كوكيل أول، بينما حصل سليمان وهدان على 125 صوتا.