شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب محمد أبو العينين وأحمد سعد الدين وكيلين لمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، فوز النائبين أحمد سعد الدين ومحمد أبوالعينين بمنصبي وكيلي مجلس النواب.

وقال «جبالى» عقب انتهاء التصويت في الجلسة الإجرائية، الثلاثاء، إن اجمالى عدد النواب الذين صوتوا 581 صوتا وعدد الأصوات الباطلة واحد صوت والصحيحة 580 صوتا.

وحصل «سعد الدين» على 485 صوتا، و«أبوالعينين» على 412 صوتا صوتا، وحصل النائب سليمان وهدان على 125 صوتا.

بينما حصلت فريدة الشوباشى على 71 صوتا، وحنان عوض على 6 أصوات، ومحمد عبدالعزيز على 45 صوتا، وسحر لاشين على 5 أصوات ومحمد الجبلاوى على 11 صوتا.

وجرى انتخاب المستشار حنفي الجبالي رئيسا لمجلس النواب، الثلاثاء، بعدد 508 أصوات.