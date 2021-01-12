شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتفقد إنشاءات الكوبري العلوي في أبو تشت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة الاعمال الإنشائية بالكوبري العلوي الذي سيتم تنفيذه أعلى مزلقان السكة الحديد بمدينة أبوتشت، وذلك بحضور قدري الشعيني رئيس مدينة ابو تشت وعدد من مهندسي الشركة المنفذه.

أوضح الداودي أن الكوبري سيتم تنفيذه بتكلفة إجمالية حوالي ٢٠٠ مليون جنيه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري وسوف يساهم بشكل كبير في تحقيق سيولة مرورية والحد من الزحام، مشددًا على مسئولى الشركة المنفذة للمشروع بالالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهو الأعمال مع ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ.

وأكد الاهتمام الذي توليه الدولة بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكبارى، لافتا أن المحافظة شهدت في الفترة الماضية طفرة كبيرة في قطاع الكبارى حيث تم إنشاء عدد من الكبارى أعلى خط السكة الحديد، منها «كوبرى نجع حمادى العلوى» بمرحلتيه الأولى والثانية، وكوبرى المعنا العلوى، وكوبرى قوص العلوى، بالإضافة إلى تطوير الكوبرى العلوى أعلى محطة سكك حديد قنا، هذا بالإضافة إلى محور التنمية (قوص – نقاده) بطول 19 كم على النيل.