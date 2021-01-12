شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن قرية المنيرة في الوادي الجديد الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية بمركز الخارجة في الوادى الجديد أنه سيتم قطع التيار الكهربى من قرية المنيرة حتى منطقة النقب شمال مدينة الخارجة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وقال المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز الخارجة بالوادى الجديد، إنه سيتم قطع التيار الكهربائي غدا الاربعاء من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، وذلك لإجراء الصيانة الدورية في إطار خطة المركز لصيانة الخطوط ورفع كفاءتها لضمان انتظام التيار الكهربي والسيطرة الكاملة على الاعطال وتلبية مطالب المواطنين.