شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «طبية» مونديال اليد 2021: بطولة العالم في مصر ستكون بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد 2021، إنه كان هناك من المشاركة في مونديال كرة اليد بسبب تفشي فيروس كورونا، وتحملت الحكومة المصرية كل المجهود على الأرض لإخراج هذه البطولة بصورة آمنة.

وأضاف الدكتور حازم خميس، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن صحة المشاركين في البطولة هي الأساس، لذلك تم إتخاذ قرار بعدم وجود جماهير في المونديال، وكانت هناك لجنة طبية عليا تابعة لوزارة الصحة مهمتها وضع الخطط اللازمة لإجراء البطولة.

وأوضح أن كل المشاركين في البطولة سيكونون محجورين داخل فقاعة، ثم سيوجد طبيب كوفيد مصري لمتابعة حالة المشاركين، ومسموح بالزيارات دون الاختلاط بأي شخص خارج الفقاعة.

وأشار إلى أن بطولة العالم لكرة اليد في مصر ستكون بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى وحتى نهاية الشهر الحالي، معلنا عن إنشاء مصر لتطبيق هاتفي لأول مرة يستطيع أن يدخل على جميع ما يتعلق بالبطولة، وتم الإشراف على هذا التطبيق من قبل الطب الوقائي.