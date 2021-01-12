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المدعي العام لواشنطن بالإنابة: سنحاسب كل المتورطين ومن وضعوا قنابل بمبنى الكونجرس

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال القائم بأعمال المدعي العام لواشنطن مايك شيروين، إن هناك أشخاص زرعوا قنابل وعبوات ناسفة حول مبنى الكونجرس بعد اقتحامه.

وأكد شيروين، في مؤتمر صحفي مشترك لوزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، أن من زرعوا قنابل وعبوات ناسفة حول مبنى الكونجرس خلال اقتحامه سيجري القبض عليهم ومحاسبتهم في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أنهم سيحاسبون كل المتورطين في وضع القنابل بالعاصمة الأمريكية واشنطن، كما سيحاسبون المعتدين على مراسلي وسائل الإعلام خلال الاقتحام.

بدور، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنه لا يزال يحقق بالجهة التي وضعت قنابل خلال اقتحام الكونجرس.

وأعلن أن الاتهامات التي وجهت حاليًا لعدد من المعتقلين إثر الواقعة، تشمل دخول مقر فيدرالي دون إذن والشروع في القتل.

وذكر المكتب، أنه عناصره تتحدث حاليًا لشهود عيان على الاقتحام، ويقومون باعتقالات وجمع المعلومات الاستخبارية لفهم ما جرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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