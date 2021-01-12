الأوقاف تعيد فتح 10 مساجد بالقليوبية بعد التعهد بتطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة الخاص بإعادة فتح 10 مساجد بمديرية أوقاف القليوبية اليوم الثلاثاء مع التأكيد على رواد هذه المساجد خاصة وجميع المصلين على مستوى مساجد الجمهورية بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وذكرت وزارة الأوقاف - في بيان لها اليوم - أن مديرية أوقاف القليوبية أفادت بتقديم عدد من رواد المساجد التالية بتعهدات وإقرارات بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم مخالفتها مرة أخرى، وهذه المساجد كالتالي : مسجد مالك الملك - نقباس بنها ثان، مسجد رياض الصالحين – مدينة الأمل شبرا شرق، مسجد سيدى أحمد خضر– الشرقاوية شبرا غرب، مسجد الشعراوي – حوض العمدة شبرا غرب، الإسراء والمعراج – عزبة عثمان شبرا غراب، مسجد الجديد البحري – طلحة بنها أول، مسجد الهلالي – طلحة بنها أول، مسجد النجار – بنها أول، مسجد عاطف عيسي – عزبة الزراعة بنها أول، ومسجد الدعوة – نقباس بنها ثان.

وكان قد صدر قرار من لجنة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف بغلق هذه المساجد في 29 ديسمبر الماضي لعدم التزام بعض روادها بالإجراءات الاحترازية.