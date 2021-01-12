"خدي الحباية دي هتريحك".. قهوجي ينهي حياة زوجته بـ"قرص قاتل" في أرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جريمة قتل مؤسفة سجلها محضر قسم شرطة العجوزة دارت احداثها في منطقة أرض اللواء راحت ضحيتها ربة منزل على يد "أبو العيال".

تلقى اللواء أيمن الجيار مدير فرقة وسط الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوفاة ربة منزل داخل مسكن الزوجية بأرض اللواء، ووجود شبهة جنائية.

انتقلت قوة بقيادة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الوسط، والمقدم مصطفى خليل رئيس المباحث، إلى محل البلاغ. وعثر على جثة سيدة "33 سنة" ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها آثار طعنات أو خنق.

شكل العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، فريق بحث قاده العقيد هاني شعراوي مفتش الفرقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج الضحية "قهوجي 38 سنة".

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها رئيس القطاع وقادها الرائد أحمد فاروق والنقيب مصطفى عبد الستار معاوني مباحث العجوزة، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين الزوجين بسبب خلاف على ميراث الزوجة لدى أهلها.

هددت الضحة زوجها بترك المنزل إلا أن الأخير هدأ من روعها وطالبها بالصبر. تناولت الزوجة أقراصا مهدأة -كما اعتادت ليلا- لكن دون جدوى.

أخبرت السيدة الثلاثينية زوجها "مش عارفة أنام" فغاب عنها لحظات ثم حضر مانحا إياها قرصا وكوبا من الماء قائلا "خدي الحباية دي هتريحك".

لحظات قليلة فارقت بعدها الزوجة الحياة، نتيجة إصابتها بحالة تسمم. تبين أن القرص الذي منحها الزوج إياه عبارة عن حبوب لحفظ الغلال.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم واقتياده إلى القسم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.