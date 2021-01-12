لجهودهم في الرد على الشكاوى.. مكافأة للعاملين بخدمة المواطنين بالأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف إثابة نصف شهر من الراتب الأساسي لجميع العاملين بخدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لمرة واحدة، مع توجيههم ببذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن والمواطنين.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي نظرًا لجهود العاملين في خدمة المواطنين والرد على شكاواهم والعمل على حلها بنسبة 99% خلال العام 2020م.

وتتولى مدير إدارة خدمة المواطنين بالأوقاف، سمر ابراهيم، والتي تعد من أكفأ موظفات الوزارة، وتولت قبل ذلك رئيس الإدارة المركزية للبر والأوقاف، وحاصلة على درجة الماجستير في الإدارة، و باحثة دكتوراه.

كان الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، استعرض تقريرًا يتضمن جهود المنظومة خلال عام ٢٠٢٠م.

وتضمن التقرير، تحقيق وزارة الأوقاف استجابة وردًا على شكاوى المواطنين بنسبة ٩٩٪ ، محققة المركز الأول بالشراكة مع بعض الوزارات في الاستجابة لشكاوى المواطنين، ففيما يتعلق بالوزارات التي استقبلت ألف شكوى وحتى أقل من ١٠ آلاف شكوى خلال العام.

وأوضح التقرير، أن وزارة الأوقاف هي الأعلى إنجازًا بنسبة ٩٩٪ ، يليها وزارة البترول والثروة المعدنية بنسبة ٩٧٪، ووزارة النقل ٩٢٪، ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والشباب والرياضة بنسبة ٩١٪.

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