بالأسماء.. قرار بانتداب وتكليف 10 قيادات بوزارة الري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد :

أصدر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قرارًا وزاريًا بانتداب وتكليف 10 قيادات بالوزارة.

نص القرار الوزراي الذي حمل رقم 9 لسنة 2021، على أنه تُجرى الانتدابات والتكليفات لعدد من المسئولين، أولهم المهندس حمدي شوقي مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بالمحافظات، للعمل مدير عام الإدارة العامة لصيانة صرف شرق المنوفية بالهيئة العامة لمشروعات الصرف.

شمل القرار تكليف لكل من المهندس السيد عبد الجواد حسن، والمهندس عبد الرازق محمد عبد النبي، والمهندس أنور نجيب حسن، والمهندس ياسر محمد إسماعيل، والمهندس محمد أحمد لطفي، والمهندس محمد فتحي محمد، والمهندس خالد أحمد عبد الرحيم، والمهندس محمد الشحان حسن، والمهندسة داليا فكري زكي.