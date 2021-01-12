برلماني عقب أدائه اليمين: نواصل استكمال البنية التشريعية ومساندة الدولة في التنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات، إن المجلس في الفصل التشريعي الثاني (2021- 2026)، يقع عليه دور كبير في استكمال ما بدأه في الفصل التشريعي الأول؛ لمواصلة البنية التشريعية لمساندة الدولة، في عمليات التطوير والبناء، ومواجهة التحديات كافة.

جاء ذلك عقب أداء النائب اليمين الدستورية، في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

وأشاد "أبو العلا" بالدور الذي قامت به الأمانة العامة، في تنظيم إجراءات الجلسة، في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال أبو العلا: نجاح الأمانة العامة يضاف إلى نجاح المجلس في الوقت السابق، في العمل في ظل أزمة كورونا، وهو ما شهدت به المؤسسات البرلمانية الدولية، وإننا سنواصل الجهد لاستكمال المسيرة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.

وأشار النائب إلى أن تركيبة المجلس السياسية تضم كل التوجهات والتيارات، فضلًا عن تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة، والخبرات العلمية في كل التخصصات، وأن ذلك سوف يثري عمل المجلس في القيام بدوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه.

شهدت جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلًا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، ويليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدًا تلو الآخر.

ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلَين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة. أما الجلسة في اليوم الثالث، الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.

وجاء نص اليمين كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"؛ حيث تم البدء بالنائبة فريدة الشوباشي أكبر الأعضاء سنًّا، وأعقبها نواب محافظة القاهرة.