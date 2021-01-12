شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن المشروع القومي لتطوير قرى الريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعا مع المجموعة الوزارية المختصة والمسؤولين عن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى وجه بالتواصل المباشر مع المواطنين من اهالى المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم ١٥٠٠ قرية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع، والوقوف على متطلبات المواطنين الفعلية والاستماع لآرائهم تجاه تطوير مناطقهم.

وأكد الرئيس أهمية أن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري لمقار الخدمات الحكومية داخل المحافظات والقرى على نحو مُجمع تسهيلاً على المواطنين، وربطها إلكترونياً بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث الخدمات والميكنة التي سيطبقها الجهاز الحكومي للدولة.