شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان» يحيل 4 من قيادات المديرية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت مديرية التربية والتعليم بأسوان ثلاثة موجهين عموم ومدير إدارة نوعية داخل ديوان المديرية للتحقيق بديوان عام المحافظة، نظرًا لقيام موجهي العموم بتخطي حدود حق الشكوى وتخطي التسلسل الوظيفي دون الرجوع إلى الرئيس المباشر بالمخالفة لأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري بالدولة الصادرة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وكذلك الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2016 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،.بالإضافة إلى ثبوت عدم صحة الادعاءات بحق من تقدموا بشكواهم، مما ترتب عليه إثارة العراقيل وتعطيل سير العمل، بالإضافة إلى تقديم صورة غير لائقة وغير حقيقية عن مستوى آداء العمل بالمديرية.

وبالنسبة لمدير الإدارة النوعية، تم الإحالة للتحقيق لعدم قيامه بتنفيذ خطوط السير المكلف بها خلال الفترة السابقة لمتابعة العملية التعليمية بالمدارس، وأيضًا لعدم وجود تقارير تؤيد ذلك، مما ترتب عليه مخالفة التعليمات المنظمة لسير العمل واهدار المال العام، وذلك باعتباره قيادة بإدارة نوعية داخل ديوان المديرية.

ومن جانبه أكد الدكتورخالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه سبق وأن أشار خلال اجتماعاته السابقة إلى أهمية تحقيق الإنضباط الإداري بكافة المؤسسات التعليمية، وأن البداية ستكون بديوان المديرية حيث أنه من المفترض أن يكون القدوة والمثل الأعلى، مما ترتب عليه تشكيل لجان مختلفة مهمتها تحقيق الإنضاط وكشف المخالفات.

أضاف أنه لن يتوان عن إحالة أي واقعة للتحقيق حال رصد أي مخالفات، مؤكدًا أنه لابد أن يكون تعليم أسوان عنوان للإنضباط والجدية والشفافية، وأنه مثلما يعمل على تكريم المتميزين، سيضرب بيد من حديد على المخالفين والمقصرين، تحقيقًا لمبدأ الثواب والعقاب.