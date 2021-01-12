شكرا لقرائتكم خبر عن نقل حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد ومباراة مصر وتشيلي عبر «أون تايم سبورت 3» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنقل قناة أون تايم سبورت ٣، الخميس، افتتاح الحدث الرياضي العالمي بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، كما تذيع مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب تشيلى.

وأنهت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، وبالتعاون مع المجموعه المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى كافه استعداداتها من كاميرات وسيارات البث وكافه أطقم العمل لتغطية تلك الاحتفالية الرياضية العالمية المقامه على أرض مصر ونقل كافه مباريات البطول.