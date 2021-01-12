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نقل حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد ومباراة مصر وتشيلي عبر «أون تايم سبورت 3»

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنقل قناة أون تايم سبورت ٣، الخميس، افتتاح الحدث الرياضي العالمي بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، كما تذيع مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب تشيلى.

وأنهت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، وبالتعاون مع المجموعه المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى كافه استعداداتها من كاميرات وسيارات البث وكافه أطقم العمل لتغطية تلك الاحتفالية العالمية المقامه على أرض مصر ونقل كافه مباريات البطول.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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