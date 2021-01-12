شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وأتربة.. «الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية المتوقعة حتى الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء حتى الاثنين المقبل 18 يناير 2021 والظواهر كالآتي:

يوم الأربعاء 13 يناير 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من ( السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بلطيم ) على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 30 % تقريباً ): على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

نشاط رياح: على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء



يوم الخميس 14 يناير 2021:

أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 40 % تقريباً ): على مناطق من الوجه البحري ووسط سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة .

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد .

نشاط رياح: على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

يوم الجمعة 15 يناير 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ( 40 % تقريباً ): على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح: على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

يوم السبت 16 يناير 2021 :

أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة .

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

يوم الأحد 17 يناير 2021 :

أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

يوم الاثنين 18 يناير 2021:

أمطار خفيفة ( 40 % تقريباً ): على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية.

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً.

والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً.