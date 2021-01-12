شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين تطالب المرشحين للترقي باستيفاء متطلبات شهادة الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين تنبيهات «عاجلة» لجميع المديريات التعليمية بشأن المعلمين المرشحين للترقي والذين لم يتقدموا لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي حتى الآن.

وأصدر الدكتور مجدي أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، تعليمات رسمية للمديريات بضرورة التأكيد على هؤلاء المعلمين المشار إليهم بسرعة استيفاء الاختبارات أو تقديم إقرارات المدة البينية أو تقييمات مدير المدرسة وتقييمات الموجه الفني أو استيفاء ملف الإنجاز وكافة متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

‏كما نبه مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين على مسؤولية الحكومة الإلكترونية في المدارس بسرعة تسجيل قرارات المدة البينية أو تقييمات مدير المدرسة وتقييمات الموجه الفني على التطبيق الإلكتروني المعدة لذلك عبر هذا الرابط.

وأفاد مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بأنه سوف يفتح التقديم لتلك المتطلبات السابق ذكرها وتسجيلها إلكترونيا خلال المدة من يوم السبت الموافق 9 يناير 2021 وحتى يوم الاحد الموافق 31 يناير 2021.