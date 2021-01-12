شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: غلق 152 منشأة مخالفة.. وتحرير 187 محضر لعدم ارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار تكثيف الحملات الدورية بنطاق المحافظة للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة اليومية على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وكشف محافظ المنوفية عن تحرير 187 محضر غرامات فورية اليوم لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وغلق 152 منشأة مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحًا بأنه تم غلق 70 محل تجاري و4 ورش و28 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 14 سرادق فرح وعزاء وفض 29 سوقًا بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق 7 مراكز تعليمية (سناتر) بنطاق الوحدات المحلية.

وفي الوقت نفسه، أكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم ورش كل المنشآت الخدمية بالمصالح الحكومية ودور العبادة وغيرها من أماكن التجمعات بنطاق المحافظة، والإلتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.