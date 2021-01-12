شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. وصول أول رحلة قطرية إلى مصر على متنها فريق كرة اليد الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت سلطة الطيران المدني على السماح بهبوط رحلة قطرية، الخميس المقبل، بمطار برج العرب تحمل على متنها فريق منتخب قطر لكرة اليد للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم، عقب قرار رفع الحظر الجوي على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.

كانت سلطات الطيران المدني، أعلنت اليوم، رفع الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر، وبعد قرار رفع الحظر يحق لشركتي «مصر للطيران» و«الخطوط القطرية»، والشركات الخاصة استئناف الحركة الجوية في مطارات الدولتين، وإرسال جداول تشغيل الرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطرية للموافقة عليها

وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالمطار، لإنهاء اجراءات وصول المنتخبات فور وصولهم، وتم تخصيص أوتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك من المطار فور وصول طائرتهم.و

تم تنظيم دخول الأوتوبيسات، لإحضار اللاعبين من على الطائرة، كما يتولي فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الاوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة، للتأكد من خلوهم من أي عدوى.

وتتولى سلطات أمن المطار تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلى المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، وتم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.