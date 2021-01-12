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«التعليم» تعلن موعد إجراء مقابلات المتقدمين لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، أن الوحدة تتخذ العديد من الإجراءات للحفاظ على جودة العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات لمواجهة جائحة .

وشدد «بصيلة» على مراعاة الدقة في اختيار فريق عمل كل مدرسة، لافتا إلى أنه سيتم اختيار المقبولين في الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن طريق عقد مقابلات شخصية مع المتقدمين خلال شهر فبراير 2021.

وقال «بصيلة» ستتخذ الوزارة جميع أساليب الوقاية والحماية خلال هذه المقابلات الشخصية للحفاظ على صحة جميع المتقدمين.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 10 يناير وحتى 30 يناير 2021، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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