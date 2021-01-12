شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن موعد إجراء مقابلات المتقدمين لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، أن الوحدة تتخذ العديد من الإجراءات للحفاظ على جودة العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات لمواجهة جائحة كورونا.

وشدد «بصيلة» على مراعاة الدقة في اختيار فريق عمل كل مدرسة، لافتا إلى أنه سيتم اختيار المقبولين في الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن طريق عقد مقابلات شخصية مع المتقدمين خلال شهر فبراير 2021.

وقال «بصيلة» ستتخذ الوزارة جميع أساليب الوقاية والحماية خلال هذه المقابلات الشخصية للحفاظ على صحة جميع المتقدمين.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 10 يناير وحتى 30 يناير 2021، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.