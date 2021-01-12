شكرا لقرائتكم خبر عن يغطي 95% من تكلفة الصيانة.. «التعليم» تعلن ضوابط صرف التعويض التأميني لـ«أعطال التابلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، إجراءات صرف التعويض التأميني لأعطال تابلت طلاب المرحلة الثانوية الناتجة عن أخطاء الاستخدام.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن هذه الاعطال يتطلب اصلاحها من شركة سامسونج، بتكلفة مادية تتراوح ما بين 1600 إلى 2500 جنيه لتغيير بوردة جهاز التابلت الواحد، مشيرة إلى ‏أنه «يجب لصرف التعويض التأميني على أولياء الامور سداد التكلفة المطلوبة لمراكز الخدمة من شركة سامسونج، وإصلاح الأجهزة ثم إحضار المستندات اللازمة بديوان عام الوزارة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس قطاع الأمن العام».

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن «المستندات المطلوبة لإتمام عملية الصيانة، وهي أصل التقرير الفني الصادر من مركز الخدمة، وأصل الفاتورة الصادرة من مركز الخدمة ،و صورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت من المدرسة- صورة ايصالات سداد قيمة التأمين على التابلت، وإثبات قيد حديث من المدرسة ،و صورة إيصال سداد ‏المصروفات الدراسية وصورة بطاقة ولي الأمر ،و صورة البطاقة أو صورة من شهادة الميلاد».

وأشارت إلى أنه «بعد تنفيذ كل ما سبق، سيتسنى للوزارة، صرف التعويض التأميني لولي الأمر بنسبة 95% من القيمة المسجلة لمراكز الخدمة».