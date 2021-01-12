شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الحمام ترفع 60 طن من القمامة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام قطاع النظافة بمدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، الثلاثاء، برفع ٦٠ طن من القمامة من القطاع الجنوبي والشرقي والغربي، بالإضافة إلى مواصلة أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت.

كما شن مجلس مدينة مرسى مطروح حملات مكبرة للنظافة والتعقيم خلال الفترتين الصباحية والمسائية بعدد من الشوارع والأحياء بالمدينة بالإضافة إلى تعقيم السيارات القادمة للمدينة .

يأتي ذلك في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة مع استمرار خطة التعقيم والتطهير للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( مرض كوفيد-١٩) ومنعاً لانتشار الأمراض المعدية، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة .