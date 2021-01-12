شكرا لقرائتكم خبر عن «اطمن نحن معك».. حملة شعبية لمواجهة كورونا بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجموعة من أهالي وشباب قريتي بلتان وزاوية بلتان بطوخ في محافظة القليوبية، الثلاثاء، تدشين حملة شعبية بعنوان «اطمن نحن معاك» لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

يمول الحملة أهالي القرية من خلال توفير المستلزمات واسطوانات الأكسجين ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة بالوحدة المحلية من خلال لجنة لإدارة الأزمة ومتابعة تقديم الخدمات ومستلزمات الوقاية لأهالى قري الوحدة المحلية، والتي تتضم بلتان وزاوية بلتان وعزبة زاوية بلتان والجزيرة والصفا من خلال تبرعات من ممثلي المجتمع المدني والقادرين بالقرية.

من جانبه، قال أحمد يوسف منسق عام المبادرة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المبادرة تأتي في إطار الوقوف مع الدولة المصرية يدا بيد لمواجهة أزمة فيروس كورونا ومساعدة المصابين بالفيروس سواء في العزل المنزلي أو في المستشفيات أو المشتبه في إصابتهم من خلال توفير أنابيب الأكسجين وتوفير احتياجاتهم العينية والعلاجية والدعم النفسي لهم حيث تلقت اللجنة التبرعات من الأهالي لشراء وتوفير أنابيب الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس مع تزايد أعداد حالات الإصابة بقري الوحدة المحلية.