شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون جنيه تكلفة تطوير حي القلقان بالخارجى فى الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع تطوير حي القلقان الشرقي بمدينة الخارجة، بتكلفة تقديرية قدرها 2 مليون جنيه ويشمل إحلال شبكة الصرف الصحي ودهان واجهات المباني وتركيب انترلوك بالشوارع وتوصيل الغاز الطبيعي للمنطقة ،وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المناطق غير المخططة بالمدينة والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.

حيث وجه المحافظ برفع كفاءة المسجد القائم ضمن أعمال التطوير وإزالة العوائق لتوسعة الشارع لتقديم خدمات افضل للمواطنين ،كما تفقد الزملوط، خلال جولته، منطقة حي المشارع وذلك لمعاينة مباني الخطورة الداهمة من الطوب اللبن الموجودة بالمنطقة، ودراسة إمكانية توفير بديل آمن للمواطنين وذلك في اطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لحصر كافة مباني الطوب اللبن على مستوي مدينة الخارجة كمرحلة اولي، ووضع خطة لأعمال الإحلال والتجديد بالتنسيق مع أهالي المنطقة .