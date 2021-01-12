شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مصر للطيران»: لم نحدد موعد استئناف الرحلات إلى قطر حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تخطط حاليًّا لتسيير رحلة يوميًّا إلى قطر، بعد قرار مصر برفع الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية، وفتح المجال الجوي بين البلدَين مرة ثانية، واستئناف الرحلات الجوية بعد توقفها 3 سنوات.

وأضاف «زكريا» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه «لم يتم تحديد موعد محدد لاستئناف رحلات مصر للطيران حتى الآن، ولكن من المقرر أن يتم في أقرب وقت ممكن»، مشيرًا إلى أن «الشركة ستبدأ تنظيم رحلة واحدة، وسيتم رفع عدد الرحلات حسب حجم الطلب وكثافة التشغيل بين البلدَين».

كان المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، أعلن اليوم رفع الحظر الجوي الذي فرضته مصر على رحلات شركات الطيران القطرية، وفتح المجال الجوي لها، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.