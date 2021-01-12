8 فبراير.. المرافعة في محاكمة متهمي "داعش الوايلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى بالقضية المعروفة بـ"خلية داعش الوايلي " لجلسة 8 فبراير المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللي وسعد الدين سرحان وسكرتارية أيمن القاضي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.