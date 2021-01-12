بالأسماء.. نواب القائمة الوطنية والمعينون ينتهون من أداء اليمين الدستورية بمجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أدى نواب القائمة الوطنية من أجل مصر والمعينون من قِبل رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء نواب "الفردي" ومغادرتهم قاعة مجلس النواب؛ حيث انطلقت أعمال الجلسة برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنًّا، وبمعاونة أصغر عضوَين سنًّا؛ تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلًا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة.

وشهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدًا تلو الآخر؛ وهو ما تم على مستوى الفردي، ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلَين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

وتشهد جلسة غدٍ الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما جلسة اليوم الثالث، الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وفي الجلسة المسائية، يوم الخميس، يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.

الجلسة تتم وسط إجراءات وتدابير صارمة لمواجهة "كورونا"؛ حيث التباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات والمطهرات، مع تقسيم الأعضاء على دفعتَين لأداء اليمن الدستورية، بينما أعدت الأمانة العامة عددًا من الاستراحات للأعضاء؛ للوجود بها إبان تناوب القسم الدستوري.

1- محمد ماهر حامد محمد خليل- مستقبل وطن- شخصية عامة

2- إيهاب عاطف راغب إسكندر- مستقبل وطن- مسيحي

3- يوسف مصطفى محمد الحسينى- مستقبل وطن- شخصية عامة

4- إيهاب أحمد سيد بدوي- مستقبل وطن- شخصية عامة

5- عمرو رشدي محمود محمد الخطيب- مستقبل وطن- شخصية عامة

6- محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم- مستقبل وطن- شخصية عامة

7- أحمد سمير محمود علي- مستقبل وطن- شخصية عامة

8- محمد صفي الدين محمد جودة سالم خربوش- الشعب الجمهوري- شخصية عامة

9- حنفي علي جبالي- مستقل- شخصية عامة

10- أيمن محسب سالم فرج- الوفد الجديد- شخصية عامة

11- كمال أحمد أحمد عامر- حماة الوطن- شخصية عامة

12- محمد تيسير محمد رزق مطر- إرادة جيل- شاب

13- أحمد محمد زيدان الدمرداش- حماة الوطن- شخصية عامة

14- هشام هلال عبدالمنعم إبراهيم مصر الحديثة- شخصية عامة

15- أحمد فتحي محمد عبدالحميد مستقل- شخصية عامة

16- محمود إسماعيل منصور إسماعيل بدر مستقل- شخصية عامة

17- شادية خضير مليجي الجمل- مستقبل وطن- عامل/فلاح

18- ماجدة السيد محمد بكري عبد الرحمن- مستقبل وطن- شخصية عامة

19- سهام مصطفى كمال قطب- مستقبل وطن- شخصية عامة

20- سهير أحمد عبدالحميد محمد- مستقبل وطن- شخصية عامة

21- نورا علي عبد السميع- مستقبل وطن- شخصية عامة

22- رشا حسني عبد الرحمن حسن- مستقبل وطن- شخصية عامة

23- ني نتر أوزوريس القس مينا الغزاوي- مستقبل وطن- مسيحي

24- سحر محمد بهاء الدين جودة البزار- مستقبل وطن- شخصية عامة

25- عبير محمد السيد نصار- مستقبل وطن- شخصية عامة

26- سميرة علي توفيق الجزار- المصري الديمقراطى الاجتماعي عامل/فلاح

27- ميرال جلال محمود فهمي الهريدي- حماة الوطن- شخصية عامة

28- مي كرم كامل إبراهيم جبر مستقل- شخصية عامة

29- أميرة صابر السيد محمد المصري الديمقراطي الاجتماعي- شاب

30- مرثا محروس حنس واصف- حماة الوطن- مسيحي

31- جيهان مصطفى منصور البيومي- الحرية- شخصية عامة

32- عاطف عبدالحميد عواد ناصر- مستقبل وطن- شخصية عامة

33- أحمد رجب شحات محمد بدوي- مستقبل وطن- شخصية عامة

34- مدحت محمد عطية الكمار- مستقبل وطن- شخصية عامة

35- حسن عمر محمد حسنين- مستقبل وطن- شاب

36- عبد الله أحمد محمد عبد الله مبارك- الشعب الجمهوري- شخصية عامة

37- محمد عطية إبراهيم الفيومي- الحرية- شخصية عامة

38- محمد أحمد عبد العزيز علي- مستقل- شاب

39- دعاء محمد سليمان عبد الحفيظ- مستقبل وطن- شخصية عامة

40- شيماء محمد محمد حلاوة- مستقبل وطن- مصري مقيم بالخارج

41- سولاف حسين مصطفى درويش- مستقبل وطن- عامل/فلاح

42- أميرة عاطف صابر أحمد- مستقل- شخصية عامة

43- منيرة عبد الحليم يوسف رزق- الشعب الجمهوري- عامل/ فلاح

44- مارسيل سمير صدقي فام- التجمع الوطني التقدمي- مسيحي

45- إيرين سعيد عبد المعز سعيد- الإصلاح والتنمية- مسيحي

46- سامر محمد أحمد التلاوي- مستقبل وطن- شخصية عامة

47- فخرى عبد الله عبد الفتاح أبو النجا طايل- مستقبل وطن- شخصية عامة

48- أحمد محمد محمد الخشن- مستقبل وطن- شخصية عامة

49- عباس أحمد عصمت السادات الإصلاح والتنمية مصري مقيم بالخارج

50- محمد وفيق محمد عزت مصطفى ابومصطفى الشعب الجمهورى- شخصية عامة

51- أحمد بهاءالدين أحمد شلبى- حماة الوطن- شخصية عامة

52- هناء حمدى محمد حسين سرور- مستقبل وطن- شخصية عامة

53- حنان حسنى يشار أحمد- مستقبل وطن- شخصية عامة

54- شيرين عبدالعزيز بيومى القشاش- مستقبل وطن- شخصية عامة

55- غادة محمد كمال عبدالعزيز قنديل الشعب الجمهورى شاب

56- سلمى محمد محمود مراد التجمع الوطنى التقدمى- شخصية عامة

57- شيرين رضا عبدالقوى طايل- الوفد الجديد- شخصية عامة

58- مها شعبان حسان ابوسالم- الوفد الجديد ذو إعاقة

59 عبدالهادى أحمد عبدالهادى القصبى- مستقبل وطن- شخصية عامة

60 محمد أحمد أحمد زايد- مستقبل وطن- شخصية عامة

61 محمد كمال على مرعى- مستقبل وطن- شخصية عامة

62 على محمد على عز- مستقبل وطن- شخصية عامة

63 طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف- مستقبل وطن- شخصية عامة

64 صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر- مستقبل وطن- شخصية عامة

65 أحمد يحى عبدالسلام يحى- حماة الوطن- شخصية عامة

66 عبدالمنعم على عبدالمنعم امام العدل شاب

67 احسان شوقى عبدالسلام على- مستقبل وطن عامل/فلاح

68 رشا عبدالفتاح السيد رمضان- مستقبل وطن- شخصية عامة

69 عزه أحمد حسين أحمد حسين- مستقبل وطن ذو إعاقة

70 سحر عبدالمنعم عبدالمجيد العشرى الإصلاح والتنمية- شخصية عامة

71 مرفت الكسان مطر اسعد- حماة الوطن مسيحي

72 ليلى أحمد أحمد ابواسماعيل- الوفد الجديد- شخصية عامة

73 دعاء عبدالمنعم محمود عريبى المؤتمر- شخصية عامة

74 امال ابراهيم عبدالحميد السيد حسن الشعب الجمهورى- شخصية عامة

75 يسرى فهمى المغازى ابراهيم- مستقبل وطن- شخصية عامة

76 محمد عبدالرحيم سيد أحمد المرشدى- مستقبل وطن- شخصية عامة

77 هشام صلاح أحمد الحصرى- مستقبل وطن- شخصية عامة

78 طارق محمد فؤاد سعيد الخولى- مستقبل وطن- شخصية عامة

79 السيد سمير السيد عبدالمقصود- مستقبل وطن- شخصية عامة

80 فوزى اسماعيل يوسف فتى مصر الحديثة- شخصية عامة

81 أحمد ابراهيم محمد العوضى- حماة الوطن- شخصية عامة

82 عمرو جمال أحمد سليم يونس مستقل- شخصية عامة

83 فريدى صفوت نجيب البياضى المصرى الديمقراطى الإجتماعى مسيحي

84 ايناس ابراهيم عبدالحليم متولى- مستقبل وطن- شخصية عامة

85 نسرين صلاح ابراهيم عمر- مستقبل وطن- شخصية عامة

86 ولاء عبدالفتاح أحمد السيد نعمه الله- مستقبل وطن- شخصية عامة

87 شيماء محمود نبيه حسانين- مستقبل وطن- شخصية عامة

88 ميرفت عازر نصرالله عطاالله- مستقبل وطن مسيحي

89 ولاء أحمد سعد على التمامى الشعب الجمهورى عامل/فلاح

90 غادة غريب محمود عجمى مصر الحديثة مصري مقيم بالخارج

91 ضحا مصطفى محمد محمد عاصى التجمع الوطنى التقدمى- شخصية عامة

92 عبدالحميد بدوى دمرداش أحمد- مستقبل وطن- شخصية عامة

93 السعيد عبدالعظيم على عماره- مستقبل وطن- شخصية عامة

94 عمرو أحمد ابراهيم السيد درويش مستقل- شخصية عامة

95 محمد فوزى محمود الرفاعى- مستقبل وطن ذو إعاقة

96 منى عبدالعاطى أحمد محمد عبدالكريم- مستقبل وطن- شخصية عامة

97 جميانه لويس يوسف عبدالمسيح- مستقبل وطن مسيحي

98 هاله فوزى ابراهيم ابوالسعد مصر الحديثة- شخصية عامة

99 هدى السيد موسى الطنبارى الشعب الجمهورى- شخصية عامة

100 هيام محمد حمدى عبدالعزيز ابراهيم الطباخ مصر الحديثة- شخصية عامة

قائمة الجيزة وجنوب ووسط الصعيد

1- علاء السعيد ابراهيم عابد- مستقبل وطن- شخصية عامة

2- عبدالوهاب أحمد حسن خليل- مستقبل وطن- شخصية عامة

3- أحمد سعدالدين محمد عبدالرحيم- مستقبل وطن- شخصية عامة

4- كريم عبدالكريم ابراهيم درويش- مستقبل وطن- شخصية عامة

5- سعد سليم محمد حسين الجمال- الوفد الجديد- شخصية عامة

6- إيهاب منصور بسطاوى منصور المصرى الديمقراطى الإجتماعى مسيحي

7- محمد صلاح صالح ابوهميله الشعب الجمهورى- شخصية عامة

8- أيمن أحمد حسين ابوالعلا الإصلاح والتنمية- شخصية عامة

9- نافع عبدالهادى مرسى أبوأحمد- حماة الوطن- شخصية عامة

10- محمد مصطفى بكرى محمد مستقل- شخصية عامة

11 نرمين أحمد فتحى عبدالمجيد بدراوى- مستقبل وطن عامل/فلاح

12 ماهيتاب محمد عبدالهادى حسنين- مستقبل وطن شاب

13 صبوره محمد السيد صالح- مستقبل وطن- شخصية عامة

14 سمر السيد على عطيه سالم المؤتمر- شخصية عامة

15 مايسة أحمد عطوه عبدالحميد- مستقبل وطن- شخصية عامة

16 هند محمد سامى محمد رشاد عبدالمجيد- مستقبل وطن- شخصية عامة

17 فريده أحمد طاهر مستقل- شخصية عامة

18 الفت على كامل عبدالفتاح عبدالمجيد مصر الحديثة- شخصية عامة

19 ابتهاج اسامة أحمد الطوخى الشعب الجمهورى ذو إعاقة

20 امل سلامه أحمد محمد الحرية- شخصية عامة

21 غاده محمود على أحمد مستقل- شخصية عامة

22 نشوى حامد عبدالحليم اسماعيل الشريف مستقل شاب

23 أميره بهاءالدين بدر ابوشقه- الوفد الجديد- شخصية عامة

24 عماد سعد أحمد السيدحموده- مستقبل وطن- شخصية عامة

25 يوسف أحمد على الصاوى- مستقبل وطن- شخصية عامة

26 ايمن شكرى هنرى شرموخ- مستقبل وطن مسيحي

27 محمد جمال عبدالقادر- مستقبل وطن شاب

28 رفعت أحمد سعيد درويش المؤتمر- شخصية عامة

29 مرفت عبدالعظيم ابراهيم خليفه- مستقبل وطن- شخصية عامة

30 ياسمين أحمد حسن ابوطالب الشعب الجمهورى- شخصية عامة

31 حنان محمد عبدالمنعم محمدعلى المؤتمر- شخصية عامة

32 منه الله سيد عبدالتواب عبدالحميد الشعب الجمهورى شاب

33 عبدالله على عبدالله محمد- مستقبل وطن- شخصية عامة

34 على على محمد بدر- مستقبل وطن- شخصية عامة

35 طاهر حسين مجدى عبده حسين الازهرى- مستقبل وطن- شخصية عامة

36 حمدى سعد عمر سليمان- مستقبل وطن مصري مقيم بالخارج

37 عبير جمال محمد على الشعب الجمهورى- شخصية عامة

38 منى عبدالله عبدالغنى أحمد- مستقبل وطن- شخصية عامة

39 مرفت ميشيل نصيف حنين- مستقبل وطن- شخصية عامة

40 سهام بشاى عبده حنين- الوفد الجديد- شخصية عامة

41 محمد على عبدالحميد عبدالجواد- مستقبل وطن شاب

42 ابراهيم مصرى أحمد محمد- مستقبل وطن- شخصية عامة

43 محمد عزت محمد أحمد القاضى- مستقبل وطن مصري مقيم بالخارج

44 ناصر شعبان كامل محمود- مستقبل وطن شاب

45 أحمد رمزى ناجى عبدالرحيم مستقل- شخصية عامة

46 ايهاب عادل رمزى حنا الشعب الجمهورى مسيحي

47 هانم حسن ابوالوفا ابراهيم- مستقبل وطن عامل/فلاح

48 اميره سعد محمد عبدالله- مستقبل وطن- شخصية عامة

49 امنيه محمود رجب حسين- مستقبل وطن- شخصية عامة

50 رشا سعيد صبحى محمد سليمان- الوفد الجديد- شخصية عامة

51 مها رزق عبدالناصر الطرهونى المصرى الديمقراطى الإجتماعى- شخصية عامة

52 منال سيد أحمد نصر- حماة الوطن- شخصية عامة

53 مريم عزت عزيز جرجس الشعب الجمهورى- شخصية عامة

54 فاطمه أحمد محسن مبارك الإصلاح والتنمية- شخصية عامة

55 محمد الباشا عيد أحمد محمود- مستقبل وطن- شخصية عامة

56 ياسر عمر محمد عمر- مستقبل وطن- شخصية عامة

57 علاء الدين عصام عبدالفتاح عطيه التجمع الوطنى التقدمى- شخصية عامة

58 أحمد مصطفى أحمد محمد خليل- مستقبل وطن- شخصية عامة

59 يحى محمد أحمد ابوزيد كدوانى- مستقبل وطن- شخصية عامة

60 وسيم فخرى تاوضروس داود- مستقبل وطن مصري مقيم بالخارج

61 سناء أحمد محمد جمال الدين المصرى الديمقراطى الإجتماعى عامل/فلاح

62 نجلاء محمود أحمد محمد الشعب الجمهورى ذو إعاقة

63 مريم عبدالملك القمص مينا عبدالملك- مستقبل وطن مسيحي

64 نشوى محمد محمد رائف- الوفد الجديد- شخصية عامة

65 صفاء جابر ثابت سيد- حماة الوطن- شخصية عامة

66 تامر عبدالقادر أحمد عبدالقادر- الوفد الجديد- شخصية عامة

67 ابتسام ابراهيم ابورحاب محمد- مستقبل وطن- شخصية عامة

68 أحمد السيد عبدالعال أحمد- مستقبل وطن- شخصية عامة

69 أحمد محمدنشأت منصور يوسف- مستقبل وطن- شخصية عامة

70 طارق محمد عبدالحميد رضوان- مستقبل وطن- شخصية عامة

71 سامى فتحى فهمى سوس- مستقبل وطن مسيحي

72 الهامى محمدفاروق رياض خليل البارودى- مستقبل وطن- شخصية عامة

73 محمود عبدالعزيز عبدالجواد خليل الضبع مصر الحديثة- شخصية عامة

74 شعبان لطفى محمد عبدالغنى الشعب الجمهورى- شخصية عامة

75 عبله محمد عمر الهوارى- مستقبل وطن- شخصية عامة

76 ألفت مصطفى عبدالعال محمد الشعب الجمهورى- شخصية عامة

77 نانسى نعيم مهنى بطرس الشعب الجمهورى مسيحي

78 مى محمود ابراهيم أحمد- الوفد الجديد- شخصية عامة

79 رقيه عبدالعزيز محمد عبدالمنعم- حماة الوطن- شخصية عامة

80 غاده محمود على أحمد عيسى- مستقبل وطن- شخصية عامة

81 أشرف رشاد عبدالحميد أحمد- مستقبل وطن- شخصية عامة

82 عبدالنبى محمد عبدالنبى السمان- مستقبل وطن عامل/فلاح

83 محمدابوالطيب أحمد فخرى أحمدقنديل- مستقبل وطن- شخصية عامة

84 معتز محمد محمود على حسن الحرية- شخصية عامة

85 محمد أحمد مصطفى عبدالرحمن الشعب الجمهورى عامل/فلاح

86 سحر صدقى عبدالعظيم محمد- مستقبل وطن عامل/فلاح

87 رحاب عبدالرحيم اسماعيل السيد- مستقبل وطن- شخصية عامة

88 نجلاء باخوم رياض غبريال الشعب الجمهورى مسيحي

89 سناء حسان طايع على مصر الحديثة- شخصية عامة

90 محمد خليل ابوالمجد أحمد العمارى- مستقبل وطن- شخصية عامة

91 أحمد يوسف أحمد أدريس- حماة الوطن- شخصية عامة

92 امانى اميل جرس ميخائيل- مستقبل وطن مسيحي

93 زينب محمد بغدادى أحمد العدل ذو إعاقة

94 حسن سيد خليل محمد- مستقبل وطن- شخصية عامة

95 على عبدالعال سيد أحمد مستقل- شخصية عامة

96 ريهام عبدالنبى السيد ابراهيم المصرى الديمقراطى الإجتماعى- شخصية عامة

97 نيفين حمدى محمد عبدالله- حماة الوطن- شخصية عامة

98 حسام الدين صالح محمود عوض الله- مستقبل وطن- شخصية عامة

99 سيد قاسم محمد شرقاوى- مستقبل وطن- شخصية عامة

100 ايلاريا سمير حارص عجايبى الشعب الجمهورى مسيحي

قائمة غرب الدلتا

1 أشرف رشاد عثمان محمد قاسم- مستقبل وطن- شخصية عامة

2 سامح عبدالمنعم خليل ابراهيم- مستقبل وطن- شخصية عامة

3 سعداوى راغب ضيف الله حسين- مستقبل وطن- شخصية عامة

4 أحمد جمال حافظ السجينى- مستقبل وطن- شخصية عامة

5 وجيه ظريف كامل اسكندر- مستقبل وطن مسيحي

6 خالد أحمد محمد شلبى- مستقبل وطن شاب

7 طارق السيد محمود أحمد حسنين مستقل- شخصية عامة

8 أحمد السيد مهنى أحمد الحرية عامل/فلاح

9 محمد أحمد محمد اسماعيل مستقل- شخصية عامة

10 سحر طلعت مصطفى ابراهيم- مستقبل وطن- شخصية عامة

11 رانيه سميرفهمى يوسف فهمى أحمديوسف الجزايرلى- مستقبل وطن- شخصية عامة

12 شيرين عيسى حامد عليش- مستقبل وطن- شخصية عامة

13 فايزه عبدالعظيم فتح الله صالح- مستقبل وطن- شخصية عامة

14 روان اشرف محمدى عبدالرحمن لاشين الإصلاح والتنمية شاب

15 هبه الله سامى جورج حبيب المؤتمر مسيحي

16 سوسن حسنى حافظ ابراهيم- الوفد الجديد- شخصية عامة

17 آيات حسين على حسين الشعب الجمهورى شاب

18 منى محمد جمال الدين محمد عمر- حماة الوطن- شخصية عامة

19 يحيى عيسوى عبدالفضيل عيسوى داود- مستقبل وطن- شخصية عامة

20 محمود السيد محمد سعد- مستقبل وطن شاب

21 محمد عبدالله عبدالله زين الدين- مستقبل وطن- شخصية عامة

22 عمرو حسين امين هندى- مستقبل وطن مصري مقيم بالخارج

23 حسام محمد اسماعيل عبدالحليم الصيرفى- مستقبل وطن- شخصية عامة

24 محمد يسرى محمد عباده مصر الحديثة شاب

25 محمد عبدالسلام عبدالوهاب الحوفى- حماة الوطن- شخصية عامة

26 عبدالباسط غريب أحمد عبدالرحيم الشرقاوى- الوفد الجديد- شخصية عامة

27 خالد أحمد محمد محمد مستقل- شخصية عامة

28 محمود عصام أحمد محمد موسى الإصلاح والتنمية- شخصية عامة

29 سوزان شكرى جرجس نجيب- مستقبل وطن مسيحي

30 نيفين نبيل زكريا الكاتب- مستقبل وطن- شخصية عامة