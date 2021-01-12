منافسة رباعية على رئاسة البرلمان بين "الجبالي وأبوهميلة ودراج ومدينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن النائب محمد أبوهميلة، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، ترشحه رسميا لرئاسة مجلس النواب 2021، في منافسة النواب المستشار حنفي الجبالي والنائب أحمد دراج، والنائب محمد مدينة، عن حزب الوفد.

جاء ذلك في حديثه بالجلسة العامة للبرلمان، حيث تنص المادة 12 من اللائحة أنه ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

وانتهي أعضاء مجلس النواب، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، من أداء اليمين الدستورية، والتي تم تقسيمها علي مستيو القائمة والفردي بالتناوب، حيث انطلقت أعمال الجلسة برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة.

كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر وهو ما تم علي مستوي الفردي ومن ثم القائمة ومن المعينون، ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة والوكيلين.

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان، حيث نواب الفردي سيقومون بأداء اليمين الدستورية، ويغادرون القاعة، ويدخل كل من نواب القائمة،ويعقب ذلك إجراء انتخابات الرئيس والوكالة.

الجلسة تتم وسط إجراءات وتدابير صارمة لمواجهة كورونا، حيث التباعد الإجتماعي، واستخدام الكمامات، والمطهرات، مع تقسيم الأعضاء علي دفعتين لأداء اليمن الدستورية، فيما أعدت الأمانة العامة عدد من الاستراحات للأعضاء للتواجد بها إبان تناوب القسم الدستوري.